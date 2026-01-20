Reprodução Instagram PC Siqueira

Dois anos após a morte do influenciador digital Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido nacionalmente como PC Siqueira, a investigação que havia sido encerrada como suicídio voltou ao centro do debate judicial. A pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça determinou que a Polícia Civil retome o inquérito, por entender que a apuração inicial não esgotou todas as possibilidades sobre o que ocorreu na noite em que o youtuber foi encontrado morto.

A decisão representa uma inflexão importante no caso, que desde o início foi cercado por questionamentos públicos e dúvidas levantadas por familiares e advogados. Para o MP, a conclusão anterior não foi suficientemente sustentada por todos os elementos técnicos e testemunhais disponíveis, o que motivou o pedido de reabertura.

Inquérito volta à estaca zero, mas sob sigilo

O Portal iG procurou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que informou que o procedimento tramita sob segredo de justiça. Em nota, o órgão afirmou que os autos são de acesso restrito às partes envolvidas e aos advogados, o que impede a divulgação de detalhes sobre quais pontos específicos da investigação serão revistos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), questionada sobre os procedimentos de reconstituição do caso, também disse que os detalhes são preservados. "O 11º Distrito Policial (Santo Amaro), em cumprimento à cota ministerial, realiza novas diligências referente ao caso. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", informou o órgão em nota ao Portal iG.

Com isso, não há confirmação oficial sobre quais diligências devem ser refeitas ou ampliadas, mas a expectativa é de que a polícia realize novas análises periciais, reavaliação de depoimentos e checagem de circunstâncias que não foram aprofundadas na primeira apuração.

Por que a conclusão inicial foi questionada

Na investigação encerrada anteriormente, a morte de PC Siqueira foi atribuída a asfixia mecânica, interpretada como suicídio com base nos laudos periciais e no contexto encontrado no apartamento onde ele morava, na zona sul da capital paulista. O caso chegou a ser arquivado após parecer favorável da polícia.

O Ministério Público, no entanto, discordou do encerramento. A Promotoria identificou lacunas na reconstrução dos fatos e inconsistências entre versões apresentadas, o que justificaria a continuidade das apurações. A reabertura não significa, automaticamente, que a hipótese de suicídio foi descartada, mas indica que outras possibilidades precisam ser tecnicamente examinadas.





Quem foi PC Siqueira

PC Siqueira foi um dos pioneiros da produção de conteúdo no YouTube no Brasil, alcançando milhões de seguidores ao longo da carreira. Além da atuação na internet, teve passagens por canais de televisão e ficou conhecido por um estilo irreverente e opiniões contundentes.