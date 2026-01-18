Uma adolescente de 14 anos foi morta pelo padrasto na madrugada deste domingo (18) em um condomínio em Planaltina, no Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Militar do estado (PMDF), o autor, de 28 anos, possuía passagens por estupros, roubo de veículo e cumpria prisão domiciliar.
De acordo com a corporação, a mãe da adolescente relatou que, na noite anterior, estava em seu apartamento acompanhada das duas filhas e do homem com quem mantinha um relacionamento recente. O grupo comemorava a compra de um imóvel e consumiu bebida alcoólica.
Segundo a mulher, existe a suspeita de que o companheiro tenha colocado alguma substância em sua bebida, que a fez não acordar durante a madrugada. Segundo ela, o ele teria orientado sua outra filha a dormir em seu quarto.
Na manhã deste domingo, ao acordar, a mulher chamou pela filha e não obteve resposta. Ao entrar no quarto onde a adolescente dormia, ela a encontrou gelada, com um sangramento no nariz. Imediatamente, a mãe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que solicitou o apoio da PMDF. O óbito foi constatado no local.
Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido levando um notebook e dois aparelhos celulares.
Com o auxílio da mãe, por meio da localização de um dos celulares roubados, o suspeito foi localizado em aproximadamente 20 minutos, na região da Estância III. No momento da abordagem, ele negou o crime e apresentou resistência à prisão.
De acordo com os policiais, o suspeito demonstrou frieza durante a abordagem e não esboçou nenhum arrependimento diante do crime.
Posteriormente, o homem admitiu o crime. Segundo ele, durante a madrugada, a adolescente o flagrou tentando fazer uso de drogas na residência e, após ser impedido pela jovem, ele a enforcou.
O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, onde permanece preso em flagrante pelo crime de feminicídio.