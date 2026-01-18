Reprodução: Erlon Rodrigues/PC-AM Jovem é morta em Brasília.

Uma adolescente de 14 anos foi morta pelo padrasto na madrugada deste domingo (18) em um condomínio em Planaltina, no Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Militar do estado (PMDF), o autor, de 28 anos, possuía passagens por estupros, roubo de veículo e cumpria prisão domiciliar.

De acordo com a corporação, a mãe da adolescente relatou que, na noite anterior, estava em seu apartamento acompanhada das duas filhas e do homem com quem mantinha um relacionamento recente. O grupo comemorava a compra de um imóvel e consumiu bebida alcoólica.

Segundo a mulher, existe a suspeita de que o companheiro tenha colocado alguma substância em sua bebida, que a fez não acordar durante a madrugada. Segundo ela, o ele teria orientado sua outra filha a dormir em seu quarto.

Na manhã deste domingo, ao acordar, a mulher chamou pela filha e não obteve resposta. Ao entrar no quarto onde a adolescente dormia, ela a encontrou gelada, com um sangramento no nariz. Imediatamente, a mãe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que solicitou o apoio da PMDF. O óbito foi constatado no local.

Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido levando um notebook e dois aparelhos celulares.





Com o auxílio da mãe, por meio da localização de um dos celulares roubados, o suspeito foi localizado em aproximadamente 20 minutos, na região da Estância III. No momento da abordagem, ele negou o crime e apresentou resistência à prisão.

De acordo com os policiais, o suspeito demonstrou frieza durante a abordagem e não esboçou nenhum arrependimento diante do crime.

Posteriormente, o homem admitiu o crime. Segundo ele, durante a madrugada, a adolescente o flagrou tentando fazer uso de drogas na residência e, após ser impedido pela jovem, ele a enforcou.

O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, onde permanece preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

