Reprodução/Arteris Br-116 - Rodovia Regis Bittencourt

Após alagamento, A BR-116, também conhecida como Rodovia Régis Bittencourt, foi liberada na manhã desta sexta-feira (16). As informações foram enviadas ao Portal iG pela Arteris, concessionária responsável pelo trecho.

Conforme a nota, a interdição total, no final da tarde da última quinta-feira (15), foi provocada pelo acúmulo de chuva . "O acumulado chegou a 64 milímetros em 30 minutos. A condição climática desfavorável ocasionou alagamento no km 286, sentido norte da BR-116. Uma terraplanagem, realizada por terceiros, fora da faixa de domínio agravou a situação", esclarace a concessionária.

Ainda de acordo com a Arteris, como medida de segurança, o local foi novamente iterditado na madrugada desta sexta-feira (16). Por volta das 8h39 de hoje, a rodovia voltou a ser fechada para remoção da lama, tendo o trecho liberado às 9h18. "A fila no local é de aproximadamente 42 quilômetros", alerta a empresa.

Obras de manutenção

Além da interdição causada pelo alagamento, a concessionária informou que realizará obras de manutenção do pavimento na BR-116/SP nesta sexta-feira (16), entre o km 339 e o km 332, em Juquitiba, na pista sentido São Paulo.

Durante os trabalhos, haverá interdição parcial da faixa da direita, com ao menos uma faixa liberada para o tráfego. As atividades estão previstas para ocorrer entre 8h e 18h.