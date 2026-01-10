Isac Nóbrega/PR - 01.08.2022 Jair Bolsonaro (PL) ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem apresentado episódios de tontura e perda de equilíbrio ao se levantar. A declaração foi publicada nas redes sociais três dias após Bolsonaro cair da cama no local onde cumpre pena, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Segundo Michelle, os sintomas seriam efeitos colaterais dos medicamentos utilizados pelo ex-presidente. “Hoje soube, por meio do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ao se levantar, em decorrência dos medicamentos. Mesmo assim, segue trancado”, escreveu.

Ela também manifestou preocupação com a possibilidade de uma nova queda sem que haja socorro imediato. De acordo com Michelle, anteriormente, quando a segurança era feita apenas pela Polícia Federal, a porta do local permanecia aberta. Com a atuação da Polícia Penal Federal, isso não ocorre mais. “O medo é real: ele pode cair novamente e ninguém ouvir”, afirmou.

Michelle disse ainda que as autoridades estariam cientes dos riscos à saúde de Bolsonaro. “As autoridades estão cientes dos riscos reais de morte que ele corre ao permanecer 24 horas trancado em um quarto. A integridade física dele é de responsabilidade do Estado”, completou.

Na queda ocorrida na última terça-feira, Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve, sem comprometimento intracraniano, segundo informou o médico Brasil Ramos Caiado.