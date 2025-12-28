Lula Marques/ Agência Brasil Ex-PRF, Silvinei Vasques

A defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, solicitou ao minsitro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deixe a Papuda, em Brasília, para cumprimento da prisão preventiva em Santa Catarina, local onde Vasques tem família.



No pedido, os advogados salientam que a solitação é fundamentada em "critérios de segurança, razoabilidade e preservação da ordem pública". A defesa aponta que a manutenção da custódia deve ser, preferencialmente "nos municípios de São José ou Florianópolis, mostra-se medida adequada, proporcional e juridicamente recomendável".



"O Requerente possui vínculos familiares, sociais e profissionais consolidado naquela unidade da Federação, circunstância que contribui para a estabilidade da custódia e para a preservação de sua integridade física e psíquica, além de facilitar o exercício pleno da ampla defesa, sem

qualquer prejuízo à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal", diz trecho do pedido.

O ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre a solicitação da defesa do ex-PRF.

Fuga e prisão

Silvinei Vasques foi preso, na madrugada da última sexta-feira (26), no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Na ocasião, Vasques tentava fugir para El Salvador.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), neste mês de dezembro, a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na trama golpista, o ex-diretor da PRF fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Na tentativa de sair do Brasil, saindo de Santa Catarina de carro até o Paraguai, Silvinei Vasques rompeu o dispositivo e alertas foram disparados pela Polícia Federal (PF). As autoridades no Paraguai foram acionadas e ele foi preso.

No último sábado (27), o ex-PRF passou por audiência de custódia. Na ocasião, ele solicitou para ficar preso em Santa Catarina.



