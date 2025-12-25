Doces
Uma menina, de 11 anos, passou mal após comer doce dado por quatro pessoas fantasiadas de Papai Noel  em uma praça de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na última terça-feira (23). Segundo a Polícia Civil o caso está sendo investigado

Após a ingestão da bala, a criança apresentou dores abdominais, dor de cabeça, sonolência e formigamento nas pernas. A menina recebeu atendimento médico e foi liberada. 

Por meio de nota a Prefeitura de São Gonçalo do Pará afirmou que  comprimidos foram encontrados dentro dos doces distribuídos. Também mediante comunicado, as Secretarias de Saúde e Segurança do município informam que há notificação de um caso de  tentativa de intoxicação envolvendo crianças.

O que aconteceu

No dia 23 de dezembro, quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, vestidas de Papai Noel  estiveram na Comunidade Rural do Quilombo para distribuição de sacolinhas com doces para as crianças do local. 

Uma menina de 11 anos apresentou mal-estar após consumir os itens da sacola. Uma foto que circula nas redes sociais mostra um comprimido dentro de uma das balas. 

Suposto comprimido encontrado dentro de bala
Reprodução/redes sociais
Suposto comprimido encontrado dentro de bala


A Polícia Militar realizou buscas e conseguiu identificar as pessoas responsáveis pela distribuição dos doces. No depoimento, o grupo informou que parte dos itens foi recebido através de doação

O material foi apreendido e encaminhado para perícia. Até o momento, ninguém foi preso. 





