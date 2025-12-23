Lara Pinheiro/Portal iG Temperaturas acima da média para o inverno são esperadas em pontos do Centro-Oeste e do Sudeste

A cidade de São Paulo terá uma terça-feira (23) de calor e céu com muitas nuvens, de acordo com o I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 22°C e 34°C, com ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva, apesar do aumento da nebulosidade entre a tarde e a noite.

No Sudeste, o calor segue como destaque. O Rio de Janeiro pode registrar máxima de 35°C, com muitas nuvens e baixa umidade durante a tarde. Em Belo Horizonte, o dia começa com poucas nuvens, mas a cobertura aumenta ao longo das horas, com máxima prevista de 30°C. Já Vitória enfrenta tempo abafado, com possibilidade de chuva isolada no fim do dia.

Chuva no Sul

A situação é diferente no Sul do país, onde o tempo fica mais instável. Porto Alegre tem previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas desde a manhã, além de leve queda nas temperaturas, com máxima de 28°C.

Em Curitiba, o céu permanece encoberto, com chuva isolada a partir da tarde. Florianópolis também pode registrar pancadas e ventos moderados, sobretudo pela manhã. O Inmet emitiu alertas para chuvas intensas e eventual queda de granizo em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Centro-Oeste, o calor combinado à umidade favorece a formação de nuvens carregadas. Brasília e Goiânia devem ter muitas nuvens e chuva isolada entre a tarde e a noite.

Cuiabá e Campo Grande enfrentam pancadas de chuva com trovoadas, com máximas entre 32°C e 33°C. Há risco de rajadas de vento e volumes elevados de chuva em pontos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A Região Norte continua com tempo bastante instável. Manaus, Belém, Macapá, Porto Velho e Rio Branco têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com calor intenso e alta umidade.

As temperaturas podem chegar a 34°C em Manaus e 35°C em Boa Vista. Em algumas localidades, o volume de chuva pode ser elevado, aumentando o risco de alagamentos e descargas elétricas.

No Nordeste, o litoral apresenta muitas nuvens e chuva isolada, enquanto o interior pode registrar pancadas mais intensas. Capitais como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza seguem com tempo abafado, com máximas entre 30°C e 32°C.

Em São Luís, Teresina e áreas do sertão e do Maranhão, há previsão de chuvas com trovoadas, algumas localmente fortes. O Inmet mantém alertas para ventos intensos e volumes elevados de chuva em diferentes pontos da região.