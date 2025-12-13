Reprodução/TikTok Jovem é atacada por homem com faca na praia.

O que parecia um momento de perfeita paz e harmonia na vida da corretora de imóveis Fernanda Freese virou um pesadelo. Por volta das 4h45 da manhã da última quinta-feira (11), enquanto gravava o nascer do sol, em uma praia tranquila da cidade de Itapema, em Santa Catarina , a jovem foi surpreendida por um homem armado com uma faca.

O momento de pânico vivido pela corretora ficou registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 90 mil likes.

Nas imagens, é possível ver a jovem sentada em sua canga, com sua xícara de café cor-de-rosa, cantarolando enquanto posiciona seu telefone para gravar o horizonte. Poucos segundos depois, o homem - que está fora do alcance das lentes da câmera - aborda a corretora, que se assusta e começa a gritar desesperadamente.

Em entrevista ao Portal iG, Fernanda falou um pouco mais sobre esse momento traumático.

Para ela, ir à praia pela manhã é uma parte de sua rotina. Sempre que pode, a jovem tenta encaixar o cafézinho de frente para o mar, entre os compromissos de trabalho.

No momento em que foi abordada pelo homem, que primeiramente a tocou nos ombros, a jovem explicou que acreditou se tratar de uma pessoa conhecida.

"Ele não foi brusco quando ele me abordou. Ele não chegou agressivo. Ele tocou nos meus ombros e como eu tenho muitas pessoas conhecidas, eu achei que era alguém fazendo cardio e que me tocou para me dar 'oi'", explicou a corretora.

Ao se virar, a jovem foi surpreendida com a presença do homem desconhecido e, quase que como por um extinto de sobrevivência, começou a gritar.

No vídeo, é possível ouvir o homem mandando ela parar de gritar, e foi nesse momento em que a corretora percebeu que ele estava armado com uma faca.

"Quando eu vi a faca, eu segurei nos pulsos dele e ele ficou segurando a faca. Eu levantei junto com ele, segurando bem forte os pulsos dele para ele não mexer com a faca", detalhou Freese.

Em meio à luta corporal, o homem conseguiu se desvencilhar e fugir de bicicleta. No impulso, a jovem o perseguiu, mas o homem conseguiu se evadir do local.

"Quando eu notei que não era nada que estava ao meu alcance, eu fiquei sem defesa. Eu fui me defender. Foi no que eu pensei. Eu acho que é do ser humano a questão da defesa. Acho que foi o episódio de mais adrenalina que eu já tive na vida", disse a corretora.

Após a fuga do homem, a jovem voltou à praia e, em meio ao trauma, ainda conseguiu unir forças para alertar uma outra mulher que caminhava sozinha na orla.

As intenções do indivíduo ao abordar a corretora portando uma arma branca não ficaram claras. Ela se perguntou se aquilo seria um assalto, ou até algo pior, como um crime com motivação sexual.

Ao chegar em casa, a corretora entrou em contato com um amigo que acionou a Guarda Municipal. Horas depois, na parte da tarde, ela fez um boletim de ocorrência online. O suspeito não voltou a ser visto na região, portanto, ainda não foi identificado.

"Como saem pessoas de bem, saem também pessoas mal intencionadas todos os dias. Eu consigo dizer que eu tive sorte, literalmente. Por ter reagido de uma forma que eu não fosse agredida, de ter sido forte. Ele saiu na intenção de fazer uma maldade para alguém. Que nós tenhamos o entendimento que nós estamos vulneráveis diante de qualquer situação", pontuou a corretora.

Para Fernanda, uma forma de se resguardar é fazer atividades em dupla ou em grupo, levando em consideração que uma pessoa sozinha acaba se tornando um alvo fácil para pessoas mal intencionadas.