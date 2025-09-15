PM de Alagoas Avião transportando cocaína cai em canavial em Coruripe

Um avião monomotor que transportava quase 200 kg de cocaína caiu em um canavial no município de Coruripe, em Alagoas, na tarde deste domingo (14). O piloto, que era o único ocupante da aeronave, morreu.

No local do acidente, a Polícia Militar de Alagoas encontrou vários tabletes espalhados pelo chão. Todos eles somavam 198 kg de drogas.

Segundo a PM de Alagoas, equipes da 9ª Companhia Independente realizavam patrulhamento de rotina quando ouviram relatos de populares sobre um forte barulho vindo da plantação.

Ao chegar ao ponto indicado, encontraram o avião caído e os tabletes espalhados pelo local. O material foi apreendido e levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Coruripe, e depois foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Maceió.

Ainda segundo a corporação, a Polícia Científica, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para perícia e procedimentos no local, que apresentava risco de explosão.

Guarnições da PM seguiram na região até a chegada de integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).





O Portal iG procurou a FAB, para obter mais informações sobre a aeronave, e a Polícia Civil de Alagoas, em busca de detalhes sobre a investigação, e aguarda retorno.