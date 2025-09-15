Um avião monomotor que transportava quase 200 kg de cocaína caiu em um canavial no município de Coruripe, em Alagoas, na tarde deste domingo (14). O piloto, que era o único ocupante da aeronave, morreu.
No local do acidente, a Polícia Militar de Alagoas encontrou vários tabletes espalhados pelo chão. Todos eles somavam 198 kg de drogas.
Segundo a PM de Alagoas, equipes da 9ª Companhia Independente realizavam patrulhamento de rotina quando ouviram relatos de populares sobre um forte barulho vindo da plantação.
Ao chegar ao ponto indicado, encontraram o avião caído e os tabletes espalhados pelo local. O material foi apreendido e levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Coruripe, e depois foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Maceió.
Ainda segundo a corporação, a Polícia Científica, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para perícia e procedimentos no local, que apresentava risco de explosão.
Guarnições da PM seguiram na região até a chegada de integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).
O Portal iG procurou a FAB, para obter mais informações sobre a aeronave, e a Polícia Civil de Alagoas, em busca de detalhes sobre a investigação, e aguarda retorno.