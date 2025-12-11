Divulgação/Polícia Civil de Goiás Rildo Soares dos Santos

Na última quarta-feira (10), o suposto serial killer Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, foi condenado a mais de 40 anos de prisão pelos crimes de assassinato por asfixia, ocultação de cadáver, estupro e roubo. A vítima é Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, assassinada em setembro de 2025, em Rio Verde (GO).



Na sentença, o juiz Cláudio Roberto Costa dos Santos Silva fixou pena de 23 anos e 4 meses pelo homicídio qualificado; 10 anos por estupro; 6 anos e 8 meses por roubo; e 1 ano e 8 meses por ocultação de cadáver.

Além disso, estipulou-se que o réu não poderá recorrer em liberdade e foi determinado o pagamento de cerca de R$ 100 mil à família da vítima. Além desse crime, Rildo Soares é investigado por mais de dez homicídios em Goiás e na Bahia.

O caso

No dia 25 de setembro, Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, estava a caminho do trabalho, na madrugada, quando foi abordada por Rildo Soares, que estava com posse de uma faca.

À época, Rildo chegou a roubar os pertences da vítima e teria a obrigado a ir para um terreno baldio. Segundo as investigações, ele estuprou Elisângela e a esganou, além de golpeá-la diversas vezes na cabeça.

Rildo ocultou o corpo de Elisângela em um fosso coberto por tijolos. Dias após o crime, ele foi preso.



