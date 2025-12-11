Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro falou sobre a operação no Rio

Sob o risco de ter o mandato cassado por faltas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está autoexilado nos Estados Unidos, chamou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), de "boneca" do Ministro do Supremo Tribunal Fderal (STF), Alexandre de Moraes.

Em um vídeo, publicado nas redes sociais, Eduardo alegou que não tem faltas suficientes para um processo de cassação e que estaria sendo alvo de perseguição.

"É lamentável que eu venha a perder o mandato que me foi conferido por mais de 700 mil pessoas (...) Eu só tenho o número de faltas suficientes para a cassação do meu mandato, porque o senhor, Hugo Motta, não reconhece o estado de perseguição que eu sofro", disse.

Em outro trecho, o parlamentar acusa Hugo Motta e Paulinho da Força de "trocar WhatsApp com Alexandre de Moraes" e "fazer só aquilo que ele determina".

"Isso não é democracia. Isso não é liberdade. Isso, mais uma vez, é ser boneca do Alexandre de Moraes, que é o você, Hugo Motta, e você, Paulinho da Força, são".

Motta deu um prazo de cinco dias para que o parlamentar justifique as ausências. O prazo começou a ser contabilizado na última quarta-feira (11).

Réu no STF

Eduardo Bolsonaro se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro de 2025. A Primeira Turma da STF aceitou, por unanimidade, uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado por suposta coerção no decorrer de processos judiciais.

O parlamentar está autoexilado nos Estados Unidos deste o início de 2025, após uma licença parlamentar de 120 dias. O benefício expirou em julho, mas Eduardo segue no exterior sem renunciar ao cargo.











