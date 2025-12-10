Reprodução Interdição da Serra na manhã desta quarta-feira (10)

Trecho da Serra de Teresópolis (RJ) está interditado, na manhã desta quarta-feira (10), por causa de queda de árvores provocada por fortes rajadas de vento de cerca de 105 km/hora. As informações são da Ecovias Rio Minas, consessionária responsável pela rodovia.

De acordo com a empresa, a interdição é total do trecho que vai do Km 108 ao Km 93, em Alto Soberbo, da BR-116, sentido Rio-Teresópolis. A empresa segue em estágio de alerta e monitorando o local.

Leia também: Avanço de ciclone intensifica chuvas e ventos pelo país hoje (10)





