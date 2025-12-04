Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento entre domingo e terça-feira.

A instabilidade no tempo, devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), provoca pancadas de chuvas intensas e risco de temporais no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No entanto, o tempo segue firme no Sul do país, segundo os meteorologistas do Climatempo.

Na última quarta-feira (3), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade, válido até às 10h de hoje. O aviso abrange o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e o estado do Tocantins, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

As condições climáticas, ainda conforme o Inmet, podem provocar risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Veja a previsão do tempo por região:

Sul

Nesta quinta-feira (4), o tempo na região Sul segue firme. Contudo, há possibilidade de chuvas no litoral paranaense e catarinense, além do noroeste do Paraná. Há registro de aumento de temperatura em grande parte da região, com exceção da Serra Gaúcha e Catarinense.

Sudeste

A frente fria e ZCAS provocam tempo instável em várias partes da região, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes, como também, risco de temporais no centro-norte de Minas e no Espírito Santo.

Em São Paulo há registro de chuvas moderadas a fortes no litoral e leste paulista, com risco de temporais no norte e nordeste do estado. Também há possibilidade de chuvas no Rio de Janeiro nesta quinta.

Reprodução/ GILSON ABREU/ AEN-PR Chuvas moderadas a fortes





Centro-Oeste

O fenômeno ZCAS deve provocar chuvas moderadas a fortes no centro-norte de Goiás, Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso, com possibilidade de temporais.

O norte do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás devem apresentar calor e umidade intensa. Segundo o Climatempo, as temperaturas na região devem ficar elevadas, exceto em Brasília.

Nordeste

Influenciado pala ZCAS, o tempo na região conta com pancadas moderadas a forte na Bahia, com risco de temporais no extremo sul do estado. No sul do Maranhão e Piauí, o calor e a umidade provocam chuva moderada a forte.

Há possibilidade de chuva fraca no litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nas demais áreas, o clima segue quente e firme.

Norte

O tempo na região Norte, nesta quinta-feira (4), mantem-se instável. Amazonas, Acre, metade sul e oeste do Pará, Rondônia e Roraima começam o dia com chuva. No Tocantins há risco de temporais. O Amapá e o nordeste do Pará devem permanecer com tempo firme.



