Divulgação A torre informou que não seria possível aterrissar

Na manhã desta terça-feira (14), um avião Airbus da empresa Latam, que decolou do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguia para São José do Rio Preto, no interior paulista, quase aterrissou em uma pista imprópria.



A aeronave, por engano, iniciou o processo de aterrissagem na cidade de Catanduva, uma pista que não tem suporte receber a aterrissagem de um avião com o porte de um Airbus. O pouso, no entanto, foi prontamente abortado, evitando a tragédia.

Quando próximo de aterrissar, a torre de controle alertou os pilotos que o aeroporto que eles estavam vendo na cabine e estavam se aproximando era da cidade de Catanduva, não de São José do Rio Preto.

Os comandantes do Airbus estavam a cerca de 300 metros do chão, chegando rapidamente a pista, quando teve que arremeter a aeronave. A pista de Catanduva possui 935 metros de comprimento, número inferior ao adequado para aviões do porte de um Airbus. O manual A320 ainda ressalta que a largura mínima para recomendada seria de 30 metros.

Caso aterrissasse, isso poderia ter gerado um acidente de grandes proporções devido à perda de contro da aeronave.



O voo chegou em segurança em São José do Rio Preto, às 9h28.