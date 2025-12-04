Reprodução/Wikimedia Commons Sucuri Verde

Cientistas da Universidade de Cambridge descobriram que sucuris (Eunectes) atingiram seu tamanho máximo há cerca de 12.4 milhões de anos. Essas gigantes são o maior tipo de serpentes vivas do mundo e podem atingir de 4 a 5 metros e, em casos raros, podem chegar aos sete metros. As informações são do Taylor & Francis.

O estudo, divulgado na Revista de Paleontologia de Vertebrados da instituição, mediu 183 vértebras fossilizadas de sucuri, representando pelo menos 32 serpentes descobertas no estado de Falcón, na Venezuela.

Combinando essas medidas com dados fósseis de outros sítios arqueológicos da América do Sul, a equipe conseguiu calcular que as sucuris antigas teriam cerca de 4 a 5 metros de comprimento. Esse é o tamanho exato que a espécie mede nos dias atuais.

Grande parte das espécies de animais que viveram entre 12,4 e 5,3 milhões de anos, durante o período conhecido como Mioceno Médio a Superior, eram muito maiores que seus familiares modernos. Isso se dava devido às altas temperaturas globais, extensas áreas úmidas e abundância de alimentos.





Outros gigantes do mesmo período - como o jacaré-açu (Purussaurus) de 12 metros e a tartaruga-gigante-de-água doce (Stupendemys) de 3,2 metros - foram extintos, as sucuris conseguiram se adaptar, sendo uma espécie gigante desde então.