Beto Barata/Agência Estado Marcos Valério foi condenado por esquema de corrupção no "Mensalão"

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou uma operação nesta terça-feira (02) para desarticular um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas vinculadas ao setor varejista em Minas que causaram prejuízos de mais de R$ 215 milhões.

Entre os alvos da ação está o publicitário Marcos Valério , apontado como um dos articuladores da organização criminosa. Ele ficou conhecido durante o escândalo do "Mensalão", no qual foi condenado em 2012 a 40 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Desde 2022 ele cumpre pena em regime aberto.

A ação desta terça é conduzida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) do MPMG, com apoio das polícias Civil e Militar, da Receita Federal e de bombeiros militares.

Fraude fiscal

Reprodução/MPMG Promotoras do MPMG participaram da ação





Foi apurado que empresários dos setores atacadista e varejista criaram empresas de fachada para simular operações interestaduais e evitar o pagamento de ICMS por substituição tributária ao estado.

A "Operação Ambiente 186" cumpre mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no centro-oeste de Minas. As ações miram sedes de empresas e casas de empresários e funcionários suspeitos de fraudes e lavagem de dinheiro.

Durante as buscas, a polícia apreendeu celulares, equipamentos eletrônicos, documentos e outros materiais considerados importantes para a investigação, além de veículos de luxo usados pelo grupo para lavar dinheiro. O CIRA também conseguiu bloquear R$ 476 mil em bens dos investigados.

O MPMG explica que o esquema reduzia artificialmente o custo das mercadorias, aumentando o lucro ilegal dos envolvidos, distorcendo a concorrência e prejudicando empresas que atuam dentro da lei.

As investigações mostraram que o grupo se apropriava do imposto que deveria ser pago ao Estado e transformava esses valores em benefício próprio. Calcula-se que o prejuízo causado ao Estado ultrapassa R$ 215 milhões.

Marcos Valério

Marcos Valério ficou conhecido durante os escândalos do "Mensalão", esquema de corrupção revelado em 2005 em que parlamentares da base governistas recebiam pagamentos regulares em troca de apoio a projetos no Congresso.

Em 2012, durante o julgamento do Mensalão no STF, Valério, assim como empresários, políticos e operadores financeiros, foi condenado por participação no esquema.





Ele foi dono de agências de publicidade que, segundo investigações, serviram para canalizar recursos públicos e pagamentos ilegais a políticos.

Ele foi condenado pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. Atualmente, ele cumpria pena em regime aberto.