Foto: Divulgacao Árvore de Botafogo terá 80 metros de altura e mais de dois milhões de luzes de LED

A inauguração da Árvore de Natal do Rio, marcada para as 17h (horário de Brasília) deste domingo (30/11) na Enseada de Botafogo, vai alterar o trânsito na região. A CET-Rio preparou uma operação especial para garantir a segurança viária do público e organizar o fluxo de veículos durante o evento.

As equipes começam a atuar às 15h, quando agentes já estarão posicionados e preparados para antecipar bloqueios caso a movimentação do público exija. A partir das 16h, duas faixas da Avenida Nações Unidas serão interditadas no sentido Centro, entre a churrascaria Fogo de Chão e a Praça Nicarágua. Às 17h, a via será completamente fechada nos dois sentidos, interrompendo o trânsito na Enseada de Botafogo.

O Aterro do Flamengo, que já estará fechado desde as 7h por conta da área de lazer de domingo, permanecerá totalmente bloqueado mesmo após o horário usual de reabertura, às 18h. A liberação só ocorrerá quando houver o escoamento completo do público.

A operação contará com agentes, viaturas, motocicletas e painéis de mensagens variáveis para orientar motoristas e pedestres sobre as interdições e rotas alternativas. No Centro de Operações e Resiliência (COR), técnicos da CET-Rio irão monitorar a movimentação por câmeras para ajustar a operação conforme necessário e garantir a fluidez.







