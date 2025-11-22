Foto: Michelle Valente Países reunidos para negociação, pouco antes da interrupção

A Conferência do Clima (COP30) foi suspensa, por volta das 14h15 deste sábado (22), em Belém, logo após a aprovação de uma série de acordos negociados ao longo de duas semanas. Os trabalhos ficaram suspensos por pouco mais de 1 hora.

A interrupção ocorreu depois que países como Colômbia, Panamá, Uruguai e Argentina questionaram a forma como alguns dos textos haviam sido aprovados, simbolizada pela tradicional batida de martelo.



Diante das manifestações das delegações, o presidente da sessão decidiu suspender temporariamente os trabalhos para discutir as dúvidas levantadas e tentar construir consenso sobre a validação dos documentos.



Pouco antes da suspensão, a plenária havia sido encerrada sob aplausos, com a aprovação de mais de dez textos, incluindo o documento “Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização global contra a mudança do clima”.







A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deixou a plenária Amazonas visivelmente abalada e foi encaminhada para outra sala.

A expectativa é de que ela se pronuncie à imprensa, após a retomada dos trabalhos.



Às 15h30, as negociações foram retomadas.