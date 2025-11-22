Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro ao lado dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cumprida pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22) por determinação do STF, ocorreu um dia após declarações públicas dos filhos sobre o estado de saúde do pai e a convocação de uma vigília. As falas, registradas na sexta-feira (21), passaram a ganhar novo peso após o argumento de “risco à ordem pública” utilizado na decisão judicial.



Antes da detenção, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia divulgado um vídeo nas redes sociais convocando apoiadores para uma vigília em frente ao condomínio onde o ex-presidente mora, sob o argumento de orações “pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil”. Segundo a Polícia Federal, o chamado foi citado como um dos elementos que poderiam representar risco à segurança de policiais e participantes.



No mesmo dia, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) descreveu publicamente o estado do pai em tom de preocupação. “Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado (…) Se acordado, vomita constantemente; dormindo, fico com calafrios só de olhar”, escreveu nas redes sociais. A mensagem foi publicada antes da ordem de prisão.



As manifestações dos filhos ocorreram quando Bolsonaro já cumpria prisão domiciliar, situação que perdura desde agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, após descumprimento de medidas cautelares. A defesa chegou a solicitar, na sexta-feira, a manutenção do regime domiciliar.



Com a prisão preventiva decretada neste sábado, a PF informou que a medida foi tomada por risco à ordem pública, em meio ao contexto de mobilização de apoiadores. As declarações de Flávio e Carlos, feitas em data anterior, agora são consideradas dentro do cenário que antecedeu a decisão judicial.

Quem também se posicionou foi Renato Bolsonaro, irmão de Jair Messias. Em vídeo publicado nas redes socoais, Renato questionou a prisão do ex-presidente e citou a ação como "injustiça".

"Dia triste. Manhã de sábado, coincidentemente dia 22 de novembro. Tudo planejado, tudo arquitetado, até o dia, para se levar Jair Bolsonaro para a Polícia Federal. Então foi hoje pela manhã, por volta de seis horas, que a polícia levou Jair Bolsonaro para a sede da Polícia Federal em Brasília. Engraçado, essa notícia a imprensa não sabia, totalmente sigilosa, cirúrgica, para que realmente a população brasileira não pudesse ter o sentimento imediato dessa prisão para que pudesse se manifestar. É o selo, a conclusão da injustiça que está acontecendo no nosso país. O presidente que sempre honrou o seu juramento, que lutou pelo povo brasileiro, que não cometeu nada, sendo preso. Como mostra, como troféu, para que ninguém ouse a afrontar esse sistema que está instalado em nosso país. Muito sentido, muito decepcionado, impotente e sem saber o que fazer. Somente a fé em Deus nos resta agora", disparou Renato Bolsonaro.