A capital São Paulo vai sediar, nos próximos dias 21 e 22 de novembro, encontro da Internacional Democrata de Centro (IDC-CDI), considerada a maior entidade política internacional do mundo.

Promovido pelo Partido Social Democrático (PSD) e a Fundação Espaço Democrático, o evento deverá reunir 113 partidos políticos de 83 países de todos os continentes que integram a ISC-CDI. Pela primeira vez, a entidade realiza sua principal agenda no Brasil.



A abertura do encontro está marcada para 9 horas da sexta-feira (21), com a presença do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e do presidente da IDC-CDI, Andrés Pastrana.



Será realizado, na sequência, o Fórum organizado pela Fundação Konrad Adenauer sobre "Concertação Democrática".



No sábado (22), também às 9 horas, o encontro será retomado com reunião do Comitê Executivo IDC-CDI, seguida de Assembleia Geral, que elegerá a sua nova direção.



A Assembleia Geral elegerá o presidente, o secretário-geral e os vice-presidentes que conduzirão a entidade nos próximos anos.



O PSD apresenta como candidato a uma das vice-presidências o seu líder na Câmara dos Deputados, deputado Antonio Brito (BA).

No encerramento, previsto para 18 horas, será apresentado o documento oficial do evento.

De acordo com os organizadores, o objetivo é fomentar debates sobre o futuro da centro-direita e a conjuntura política internacional.



Sobre a IDC-CDI



A Internacional Democrata de Centro (IDC-CDI) é a maior organização política internacional e reúne partidos de centro e centro-direita.

Seu objetivo, segundo a entidade, é promover e defender a democracia, os direitos humanos e o estado de direito.

Para isso, foi fundada em 1960 inspirada nos valores da democracia cristã.

A IDC-CDI teve seu quadro legal e estatutário renovado em 2021 e se estabeleceu como importante ator no cenário internacional.





Busca promover a paz, estabilidade, ajuda humanitária e desenvolvimento sustentável. Apoia os partidos membros a fortalecer suas estruturas internas e trabalha ativamente em defesa dos sistemas democráticos.

Sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica. O presidente é Andrés Pastrana Arango, ex-presidente da Colômbia, e o secretário-geral é o eurodeputado Antonio López-Istúriz, da Espanha.

O evento da IDC-CDI em São Paulo, nos dois dias, será realizada no Salão das Américas do Hotel Renaissance, que fica na Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista, capital.

