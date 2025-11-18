COP30 COP30

O financiamento para adaptação de cidades e infraestrutura climática segue como um dos temas mais críticos nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas.

Segundo Caio Vieira, especialista em políticas climáticas do Instituto Talanoa, países africanos têm resistido à adoção dos Indicadores Globais de Adaptação Climática, conhecidos como Meta Global de Adaptação (MGA), exigindo garantias de recursos antes de aceitar os critérios propostos.

Vieira também chamou atenção para os impactos sociais da crise climática: “Enquanto os petroleiros ganham dinheiro com a destruição do planeta, somos nós e principalmente os povos mais vulneráveis, os indígenas, os povos negros, as mulheres que sofremos na ponta esse período climático”, afirmou.

Outro ponto de atenção é a redução do uso de combustíveis fósseis. Segundo o especialista, a presidência da COP tem promovido consultas, e uma coalizão de países dispostos a acelerar a transição energética vem se fortalecendo.

O Instituto Talanoa, organização independente e sem fins lucrativos, atua desde 2019 no apoio à implementação de políticas públicas no Brasil que gerem impactos positivos para pessoas e para o planeta.

A combinação de garantias financeiras para adaptação e compromissos globais para a transição energética é vista como essencial para enfrentar os desafios climáticos do século XXI.