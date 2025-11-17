Reprodução/DNIT A ponte que faz a ligação dos dois estados foi liberada

A ponte que liga Tocantins ao Pará será inaugurada nesta terça-feira (18) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ligação acontecerá entre as cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA), sobre o Rio Araguaia, na BR-153. A ponte diminuirá os custos de frete e tornará o escoamento da produção mais eficiente, fortalecendo o corredor logístico da rodovia.

Com 1,7 quilômetro de extensão, uma plataforma de 12 metros de largura de largura e acostamento e calçadas de 1,5m de cada lado, a ponte é uma antiga reivindicação da população, que realizava a travessia do Rio Araguaia de balsa.



Além da otimização de transportes de cargas, o tempo de viagem entre os dois estados também será reduzido. A ponte também irá facilitar a integração multimodal com a Ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Tocantins - Araguaia, contribuindo para o desenvolvimento dos dois estados e reduzindo custos.

Paralisação da obra

Em junho deste ano, a Advocacia-Geral da União obteve uma decisão judicial para a retomada das obras, que estavam paralisadas.



Em defesa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), procuradores da AGU argumentaram que a suspensão da obra configurava dano grave e de difícil reparação.Também argumentaram que a interrupção da obra causa prejuízos aos cofres públicos e gerava impactos negativos para os usuários do trecho, uma rota essencial no escoamento da produção do Centro-Oeste e do Norte do país.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região acolheu os argumentos da AGU e autorizou o prosseguimento da licitação, destacando que a paralisação da obra prejudicava a logística nacional, aumentava custos e mantinha a dependência de balsas, que são menos seguras e eficientes. A decisão também considerou que o adiamento poderia elevar o custo final em até R$ 130 milhões.