Divulgação Povos tradicionais na plenária da COP30

O terceiro dia da COP30 foi marcado pelo início da Cúpula dos Povos, que reuniu indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em um grande ato político realizado sobre as águas dos rios de Belém, no Pará. A manifestação teve como objetivo dar visibilidade às vozes e às lutas desses povos na agenda climática global.

O líder indígena Roque Wai Wai, destacou a ação: "Nós viemos aqui para pedir a homologação do nosso território e falar sobre clima, que nós estamos sentindo a diferença a cada ano, estamos pedindo ajuda pelo nosso governo, para olhar os povos indígenas com carinho, porque nós que protegemos nosso território".

O movimento pacífico também foi levado para dentro da Blue Zone, área da zona azul no Parque da Cidade onde acontece as principais negociações da COP 30. Representantes dos povos tradicionais fizeram um ato simbólico pela justiça climática e pela preservação da Amazônia.

Entre os participantes estava Hosana, da etnia Puruborá, de Rondônia, que reforçou a cobrança pela demarcação das terras indígenas como condição essencial para o enfrentamento das mudanças climáticas.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também participou do evento e defendeu que a construção de um Brasil mais justo e igualitário deve ser uma prioridade nas políticas ambientais. Segundo ela, não é possível falar em combate à crise climática sem garantir direitos e equidade social.

"Sem justiça social e racial, a gente não consegue pensar a justiça climática, um combina com o outro", disse a ministra, completando: "Falar de justiça social, é falar de todas as justiças para ter um projeto político que nos enxergue".

A Cúpula dos Povos segue com uma programação paralela à COP30, reunindo representantes de diversos movimentos sociais, lideranças indígenas e organizações que buscam ampliar o debate sobre clima, território e direitos humanos.