REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Os ministro do STF, André Mendonça e Dias Toffoli

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e André Mendonça discutiram nesta terça-feira (11), durante a leitura do voto de Mendonça em um processo relatado por Toffoli, na sessão da Segunda Turma da Corte.

Toffoli afirmou ao colega que “fica exaltado com covardia”. A resposta ocorreu após Mendonça dizer que Toffoli estava “exaltado sem necessidade”.



A discussão ocorreu durante a discussão sobre uma ação que trata de um caso de 2005 em que um juiz processou um Procurador da República por “ataques feitos em entrevistas à imprensa e na vida pessoal”.



A questão em discussão era se a indenização deveria ser paga pelo procurador ou pelo Ministério Público Federal (MPF).



Inicialmente, o STF determinou que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) julgasse o caso com base no Tema 940 — segundo o qual a indenização por danos causados por um agente público deve ser movida contra o Estado, e não diretamente contra o servidor.



Porém, o MPF recorreu ao Supremo alegando que o TRF-2 não cumpriu a decisão anterior ao se recusar a aplicar o Tema 940.



Mendonça e Toffoli divergiram sobre a interpretação de um voto anterior de Toffoli, que foi relator do caso.



Durante a leitura do voto de Mendonça, Toffoli interrompeu o colega e afirmou que Mendonça estaria interpretando de forma equivocada seu voto original.



Em tom tenso, Toffoli reagiu imediatamente:



“Na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. Meu voto, que foi unânime.”



Mendonça respondeu:



“Também li, ministro. Respeito a posição de vossa excelência.



Toffoli insistiu:



“Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia.”



Mendonça negou:



“Não, não estou. Eu estou lendo.”



Toffoli reforçou que era o relator do caso:



“Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram.”



“O voto é meu mesmo.”







Mendonça rebateu:

“Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade.”



Toffoli respondeu:



“Eu fico exaltado com covardia.”



Diante do clima tenso, Mendonça encerrou sua manifestação:



A Segunda Turma do STF é composta pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux.