Reprodução/Instagram Incêndio ocorreu no centro de Porto Alegre

Um incêndio atingiu prédios no Centro histórico de Porto Alegre, nas proximidades da Praça Quinze, na tarde desta quarta-feira (05), conforme informou o Corpo de Bombeiros ao Portal iG.

Segundo informações do Correio do Povo, as chamas começaram na parte superior de um bazar e se espalharam para edifícios vizinhos, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar.

Não há registro de feridos. Os imóveis atingidos foram esvaziados, e a Praça Quinze também está sendo evacuada como medida preventiva.

O portal de notícias também informou que uma força-tarefa foi montada para retirar bancos e veículos das proximidades, facilitando o trabalho das equipes de emergência.

Um funcionário do bazar informou ao Correio do Povo que o incêndio teria começado na parte superior do imóvel.





Fogo assustou

As chamas se alastraram rapidamente para prédios ao lado, exigindo o isolamento de várias vias no entorno.

O local concentra intenso fluxo de pedestres e veículos, o que aumentou a movimentação de pessoas nas ruas próximas.

Ao Portal iG, o Corpo de Bombeiros afirmou que dará maiores detalhes depois que o relatório final estiver pronto.