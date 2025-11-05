Reprodução/Record Acidente ocorreu em SP

Um caminhão caiu de uma ponte sobre o rio Tietê, na Marginal, no fim da tarde desta quarta-feira (5). A queda foi de aproximadamente 20 metros.

O acidente mobilizou oito viaturas do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero Águia 12, equipes do SAMU e da concessionária que administra o trecho.

De acordo com informações atualizadas da corporação, quatro homens ficaram feridos. A primeira vítima teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo SAMU ao pronto-socorro do Hospital Penteado.

A segunda apresentou fratura na perna e trauma abdominal, sendo encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo Águia 12.





A terceira vítima, com escoriações generalizadas, foi levada ao pronto-socorro da Brasilândia. Já a quarta foi socorrida pela concessionária ao pronto-socorro de Osasco; não há informações sobre os traumas.

O Corpo de Bombeiros informou que todas as vítimas foram retiradas do veículo.

A corporação atendeu à ocorrência registrada às 17h06, na altura do número 1.286 da Marginal Tietê, região do Jaguara.

*Reportagem em atualização