A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (31) a oitava fase da Operação Overclean, que investiga desvios de emendas parlamentares e fraudes em licitações públicas.
De acordo com a corporação, a organização criminosa investigada teria movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão por meio de contratos irregulares e obras superfaturadas.
- Relembre o início: CGU e PF investigam desvios de R$ 1,4 bilhão
São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Brasília (DF), São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a ação teve apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal.
Operação Overclean
A Overclean começou para apurar desvios de recursos de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
Conforme as investigações, o grupo é suspeito de pagar propina a servidores e políticos para firmar contratos de obras em vários estados.
Entre os alvos da ação de hoje está o secretário nacional do Podemos, Luiz França, segundo informações do jornal O Globo. O Portal iG procurou o partido via e-mail e telefone para pedir um posicionamento e aguarda retorno.
De acordo com a PF, os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.