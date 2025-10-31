MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (31) a oitava fase da Operação Overclean, que investiga desvios de emendas parlamentares e fraudes em licitações públicas.

De acordo com a corporação, a organização criminosa investigada teria movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão por meio de contratos irregulares e obras superfaturadas.

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Brasília (DF), São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a ação teve apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal.

Operação Overclean



A Overclean começou para apurar desvios de recursos de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Conforme as investigações, o grupo é suspeito de pagar propina a servidores e políticos para firmar contratos de obras em vários estados.

Entre os alvos da ação de hoje está o secretário nacional do Podemos, Luiz França, segundo informações do jornal O Globo. O Portal iG procurou o partido via e-mail e telefone para pedir um posicionamento e aguarda retorno.





De acordo com a PF, os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.