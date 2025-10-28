Reprodução/ Flikr/cop.audiovisual Catedral Metropolitana em Belém do Pará.

A Polícia Federal (PF) vai reforçar a segurança do Aeroporto Internacional de Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na capital paraense.

O terminal será a principal porta de entrada das delegações estrangeiras que participarão do evento.

Entre as medidas previstas estão o fortalecimento do controle migratório, a supervisão das atividades de segurança aeroportuária e a presença ostensiva de agentes em pontos estratégicos.

As equipes também vão acompanhar inspeções de passageiros, realizar entrevistas de segurança, fiscalizar áreas restritas e atender a ocorrências relacionadas à aviação civil.





A instituição afirma que a operação seguirá padrões internacionais e contará com atenção especial à chegada de chefes de Estado e representantes de organismos internacionais, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores.

Zona Verde

Nesta segunda-feira (27), a organização da COP informou que a Zona Verde do Parque da Cidade, local do evento, será aberta ao público, sem exigência de credenciamento.

A ZV será voltada para participação da sociedade civil, do setor privado e de governos, em debates sobre soluções sustentáveis.

“(...) enquanto a Zona Azul é o espaço voltado às negociações entre os Estados, a ideia da Green Zone (Zona Verde) é ser um local aberto para que quem não faz parte dessas tratativas também possa participar, interagir e usufruir da experiência que a conferência proporciona” , disse Pedro Pontual, secretário-adjunto da Casa Civil e facilitador do Processo de Segurança Pública da COP30.

Apesar de aberto, o espaço também vai prezar por segurança, afirmou Pontual.

“Teremos controle de acesso com detector de metais e inspeção por raio-X. Com esse sistema, conseguimos manter a segurança necessária e, ao mesmo tempo, dispensar a burocracia de inscrição prévia”,







