Trem passa por cima de câmera e imagens impressionam

Um influenciador digital chamou a atenção nas redes sociais ao registrar um trem de um ângulo que quase ninguém vê. No vídeo, ele posiciona uma câmera diretamente sobre os trilhos e grava o momento em que a composição passa por cima, proporcionando uma perspectiva única e, para muitos, impressionante.





As imagens mostram o trem se aproximando lentamente até ocupar todo o campo de visão da câmera, que continua filmando mesmo com a vibração intensa provocada pela passagem dos vagões. O resultado é uma sequência curiosa e hipnotizante, que permite observar detalhes da parte inferior do trem e a força do deslocamento do ar.





O vídeo rapidamente viralizou e despertou curiosidade entre os internautas, que destacaram o cuidado necessário para fazer a gravação sem riscos.

Apesar de parecer simples, esse tipo de registro exige atenção redobrada para garantir a segurança do cinegrafista e a integridade do equipamento.