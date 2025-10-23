Reprodução/TV Justiça Toffoli ficou emocionado

A sessão plenária do STF (Supremo Tribunal Federal) desta quinta-feira (23) foi marcada por uma homenagem surpresa ao ministro Dias Toffoli, que completou 16 anos de atuação na Corte. O magistrado se emocionou e chorou.





O presidente do tribunal, Edson Fachin, abriu os trabalhos celebrando a data e destacando a trajetória do colega, nomeado em outubro de 2009, durante o governo Lula II.

O momento ocorreu no início da sessão híbrida — virtual e presencial —, antes da análise de pautas sobre regulação de redes sociais.

Fachin interrompeu a ordem do dia para registrar a data, chamando Toffoli de “um dos mais serenos e firmes guardiões da Constituição”. A fala foi seguida por aplausos de todos os ministros presentes.

Em um discurso de cerca de três minutos, interrompido por pausas e voz embargada, afirmou que “só nós que sentamos nessa cadeira temos a dimensão dela” , frase repetida duas vezes.

O ministro descreveu o cargo como uma responsabilidade que combina julgamento imparcial, exposição pública e impacto sobre a vida de milhões de brasileiros.

Toffoli também afirmou sentir orgulho de integrar o Supremo e ressaltou o aprendizado cotidiano com os colegas.

“Aprendi aqui a não deixar a emoção envelhecer” , disse, agradecendo aos ministros a quem chamou de “os maiores e melhores juristas e magistrados da nação brasileira”.

Ele recordou ainda o ex-ministro Sepúlveda Pertence, de quem herdou a cadeira em 2009, e afirmou ter recebido não apenas o assento, mas “o legado de um gigante da advocacia e da magistratura”.

Após o discurso, o plenário se levantou para aplaudir o ministro. O decano Gilmar Mendes e a ministra Cármen Lúcia também fizeram breves intervenções, destacando o espírito de fraternidade entre os membros do tribunal.

Mendes afirmou que “Toffoli nos lembra que, por trás das togas, somos humanos”.

Em sua fala, Fachin relembrou as presidências de Toffoli no STF (2018-2020) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2014-2016), citando períodos de “turbulência política e risco à democracia”.

Segundo ele, Toffoli “ajudou a navegar pelas tempestades que ameaçaram nossas instituições”, em referência a decisões que defenderam a lisura eleitoral e a jurisdição constitucional.

Toffoli e o STF

Carolina Antunes/PR - 18/03/2020 Ao longo da carreira, enfrentou críticas por sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores





A homenagem coincidiu com o aniversário de 16 anos da posse de Toffoli, que tem 57 anos e está entre os ministros mais jovens do tribunal. Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2009, ele assumiu o cargo após exercer a função de AGU (Advogado-Geral da União).

Ao longo da carreira, enfrentou críticas por sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores, mas consolidou presença em julgamentos de grande repercussão.

Durante sua trajetória, presidiu o STF no auge da Operação Lava Jato e nas eleições de 2018. No TSE, foi defensor do sistema eletrônico de votação diante da disseminação de notícias falsas.

Em anos recentes, protagonizou momentos de emoção pública — como ao chorar em um julgamento sobre o Marco Civil da Internet, em junho deste ano, e ao discursar em 2020, quando deixou a presidência do Supremo.

Reconduzido ao TSE em 2024 como ministro substituto, Toffoli participou de decisões de impacto, como as anulações de condenações da Lava Jato (2021) e o voto pela descriminalização das drogas (2024).