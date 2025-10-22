Divulgação Imagem de Nossa Senhora de Fátima, de 54 metros, está nos detalhes finais

Uma estátua de 54 metros de Nossa Senhora de Fátima está prestes a ser inaugurada em Crato, no interior do Ceará. Segundo a administração local, a obra, que entra na fase final de construção, é o maior monumento dedicado à santa em todo o mundo.

A Prefeitura de Crato fará um evento de inauguração no dia 13 de novembro com participações especiais, como da Irmã Kelly Patrícia e do Padre Fábio de Melo .

Nova imagem

O novo monumento foi criado pelo artista Ranilson Viana e erguido no mesmo espaço deixado pela imagem anterior da santa, criada em 2014. Sua antecessora media 45 metros de altura, e era até então a maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do país, segundo a prefeitura.

A nova imagem é uma espécie de reestruturação da anterior, e é apontada como a maior do mundo dedicada à Nossa Senhora. O monumento integra o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e também conta com uma réplica da Capela das Aparições de Fátima, que fica em Portugal.

O objetivo é consolidar o município cearense de Crato como um dos principais destinos de turismo religioso do Nordeste, atraindo devotos e curiosos de todo o país.

Evento de inauguração

A partir das 17h do dia 13 de novembro, a prefeitura vai iniciar o evento de inauguração da estátua com uma Santa Missa presidida por Dom Magnus Henrique, Bispo Diocesano do município.





Crato também divulgou brindes aos romeiros que forem de caravana, como lenços com a imagem da santa e apoios de velas.

A inauguração integra o Jubileu da Esperança e a Jornada Mariana Diocesana, eventos que celebram fé, cultura e tradição católica. A programação contará com a presença da Imagem Peregrina Mundial de Nossa Senhora de Fátima, trazida de Portugal, e apresentações musicais de Irmã Kelly Patrícia e Padre Fábio de Melo.