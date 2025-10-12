PRF Prisões aconteceram na via Dutra em Taubaté e em Jacareí

Cinco homens foram presos neste sábado (11) após o furto de joias em uma residência em Guaratinguetá (SP). As prisões foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar em trechos da Via Dutra, nas cidades de Taubaté e Jacareí, durante a Operação Aparecida.

Por volta das 15h50, equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, da Delegacia de São José dos Campos, abordaram um Fiat Palio vermelho no km 165 da rodovia. O veículo era ocupado por quatro suspeitos, com idades entre 21 e 31 anos, que, segundo informações repassadas aos policiais, teriam participado do furto e estariam fugindo em direção à capital paulista.

Durante a vistoria no carro, os agentes encontraram uma fronha de travesseiro recheada com diversas joias, além de ferramentas, luvas, bonés e peças de roupa. Os suspeitos permaneceram em silêncio e não explicaram a origem dos objetos nem o motivo da viagem ao Vale do Paraíba.

Logo após a abordagem, o Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da PRF informou que a Polícia Militar havia localizado um quinto integrante do grupo. Ele dirigia um Fiat Uno preto e foi detido na região de Jacareí.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária de Jacareí. O delegado determinou a prisão em flagrante dos cinco homens pelo crime de furto. As vítimas, um casal morador de Guaratinguetá, compareceram à delegacia e relataram que, ao chegar em casa, encontraram os criminosos dentro da residência. Os suspeitos fugiram levando as joias apreendidas posteriormente pela PRF.

