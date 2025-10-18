Artéris Fernão Dias Megacarreta na Fernão Dias









Uma carreta de 123 metros, o que corresponde a um prédio de 30 andares), de comprimento e 850 toneladas está parada na rodovia Fernão Dias (BR-381) desde terça-feira (14). A megacarreta parou às margens da rodovia, na altura de Camanducaia (MG), sentido Belo Horizonte (pista Sul). Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14) o veículo bloqueou a estrada, causando um engarrafamento de 15 km de extensão, antes de ser rebocada para a margem, às 14:30, na altura do Km 916.

Segundo informações da Artéris, concessionária que administra a estrada, a empresa responsável pela carga contratou uma equipe para reparar as falhas na estrutura. Segundo o funcionário da equipe de reparo, o problema ocorreu no estirante, peça que dá suporte às laterais da carreta.

Ainda segundo a Artéris, a previsão é que o veículo só deixe o local em 20 de outubro. Pelo tamanho, largura e peso da carreta, ela só pode trafegar por grandes rodovias, ocupando duas pistas, em uma velocidade reduzida de 30km/h e durante o dia, já que suas dimensões ultrapassam as regras de deslocamento noturno.

Trajeto

O trajeto começou em Arujá (SP), na quinta-feira (9) e tem como destino uma fábrica de cimento em Goiás. A carreta carrega uma peça industrial de moagem de grandes proporções, utilizado em mineração. Só no trecho do trajeto em Minas Gerais, já foram quatro panes mecânicas em curvas ou serras na estrada. O planejamento inicial previa que a viagem terminasse na segunda quinzena de dezembro, mas com as interrupções, não há mais previsão.

Dimensões

O veículo tem 7,3 metros de largura, 123 metros de comprimento e 850 toneladas, sustentadas por 44 eixos e 264 pneus