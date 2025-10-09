Reprodução/EAD UCS Universidade de Caxias do Sul.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) abriu, nesta quinta-feira (9), as inscrições para o vestibular de Medicina 2026. O processo seletivo será realizado no dia 23 de novembro, exclusivamente no Campus-Sede.

Serão ofertadas 50 vagas, e os interessados devem se inscrever exclusivamente por meio do site oficial da instituição até o dia 16 de novembro. A taxa de inscrição será de R$ 275,00.

No dia da prova, os portões serão abertos às 12h15, com fechamento às 13h15 e início do exame terá início às 13h30. A avaliação terá duração de cinco horas.





O vestibular será composto por 50 questões objetivas, distibuídas entre Língua Portuguesa, Língua Extrangeira (Inglês ou Espanhol), Conhecimentos Gerais e Química, além da prova de redação.

A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada no site da UCS até o dia 26 de novembro. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site oficial da instituição.

Recomendações aos candidatos

A UCS recomenda que os candidatos levem uma garrafa de água transparente com até 500 ml - recipientes coloridos. com rótulos ou translúcidos não serão permitidos. Além disso, é permitido levar um recipente transparente com barra de ceral ou chocolate picado, ambos fora de suas embalagens originais.

A universidade também orienta que cada candidato leve sua própria caneta esferográfica azul transparente.

A seleção dos candidatos

A classificação dos candidatos será definida conforme a ordem decrescente da média harmônica das notas obtidas nas cinco disciplinas, somadas à Redação.

Em caso de empate, serão considerados nesta ordem, o maior número de pontos na Redação, em Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Biologia e Química. As provas de Língua Estrangeira terão os escores analisados em conjunto.

Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 1 na Redação ou nota zero em todas as provas objetivas.