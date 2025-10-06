Reprodução/KCNA Kim Jong-un visita navio de guerra.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, visitou neste domingo (5) o navio de guerra Choe Hyon, da Marinha do Exército Popular da Coreia, durante a exposição Defence Development-2025.

No evento, segundo informações da KCNA, agência de notícias estatal da Coreia do Norte, o ditador afirmou que o destróier, um contratorpedeiro de 5 mil toneladas, deve ser utilizado para "punir o inimigo" do país.

"A enorme capacidade de nossa marinha deve ser exercida nos vastos oceanos para deter, contrabalançar e punir totalmente as provocações do inimigo, em defesa da soberania do Estado, de seus interesses de segurança e da paz eterna do mar do país."





A visita faz parte de uma campanha de kim Jong-un para expandir e modernizar a força naval do país. Em sua visita, o líder norte-coreano afirmou que o Choe Hyon é uma clara demonstração do desenvolvimento das forças armadas da Coreia do Norte.

O contratorpedeiro é um dos dois navios de guerra de 5 mil toneladas concluídos no país este ano. Kim Jong-un comprometeu-se a construir outro contratorpedeiro com a mesma capacidade e tamanho até outubro de 2026, a fim de reforçar as capacidades navais.

Segundo informações divulgadas no último domingo pela KCNA, Kim Jong-un fez a visita depois de anunciar a mobilização de “meios especiais” contra a Coreia do Sul. A natureza desses meios não foi divulgada.

Aproximadamente 28,5 mil militares norte-americanos estão destacados no país vizinho para responder às ameaças militares de Pyongyang. Em setembro, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram um exercício militar em conjunto com aliados sul-coreanos e japoneses.

A Coreia do Norte denuncia esses exercícios com frequência, alegando que se tratam de ensaios para uma invasão. Por sua vez, a Coreia do Sul afirma que os ensaios têm caráter exclusivamente defensivo.