Reprodução/freepik Chuvas no RJ

A frente fria que avança entre o Sul e o Sudeste do Brasil continua impactando o clima nesta sexta-feira (10), ao favorecer o aumento da umidade vinda da Amazônia. Com isso, as condições de chuva se intensificam no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Mesmo sem atuar diretamente sobre a região, o sistema ajuda a formar um canal de umidade, responsável por nuvens carregadas e ventos mais frescos, que aliviam o calorão dos últimos dias.



As chuvas ocorrem de forma irregular, intercaladas com períodos de sol. No norte de Mato Grosso e sul de Mato Grosso do Sul, há risco de pancadas fortes, raios e rajadas de vento. Também deve chover entre o sudeste de Mato Grosso e o sul de Goiás, enquanto o norte goiano ainda enfrenta tempo firme e temperaturas elevadas.



O Inmet emitiu alerta de “Perigo” (cor laranja) para tempestades em áreas do centro-sul do Pará, nordeste de Mato Grosso e leste do Tocantins. O aviso vale até o fim do dia e inclui risco de ventos intensos e descargas elétricas.



No Sul, o Paraná segue sob influência de um cavado meteorológico, com risco de chuvas fortes e ventania. Em Santa Catarina, o tempo fica instável entre o litoral e o oeste, enquanto o Rio Grande do Sul volta a ter sol e temperaturas em elevação, com o afastamento da massa de ar polar.



No Sudeste, as instabilidades permanecem sobre São Paulo, principalmente no centro-sul e litoral, com possibilidade de temporais à tarde. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também seguem com tempo instável, e as temperaturas continuam mais amenas no sul e nas áreas litorâneas.



Já no Nordeste, os ventos do oceano mantêm a chuva na faixa litorânea, do sul da Bahia ao Rio Grande do Norte. As precipitações podem ser mais intensas entre o litoral baiano e alagoano, enquanto o interior segue com tempo seco e calor forte, com umidade abaixo dos 30% em alguns pontos.



No Norte, os temporais ganham força sobre Roraima, Amazonas, Pará e oeste do Tocantins, com risco de chuvas moderadas a fortes e ventos intensos. No Acre e Amapá, as pancadas ocorrem de forma mais isolada.