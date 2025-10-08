Reprodução/Agência de Comunicação Uneb Inscrições do Vestibular Uneb 2026 encerra nesta quarta-feira.

As inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) se encerram nesta quarta-feira (8). Para garantir a participação no processo seletivo, os interessados precisam efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 90, até o dia 9 de outubro.

O vestibular oferece 5.974 vagas em cursos de graduação, distribuídas entre 4.219 oportunidades presenciais, 600 para cursos na modalidade a distância (EaD) ofertados pela UNEB e 1.155 para cursos na modalidade EaD pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).





Entre os cursos presenciais, estão carreiras como:

Medicina (Salvador) - 30 vagas

Engenharia Sanitária e Ambiental (Xique-Xique) - 20 vagas

Educação Física (Jacobina) - 36 vagas

A lista completa de cursos e vagas pode ser conferida no Anexo I do edital da UNEB.

Os exames serão aplicados entre os dias 11 e 12 janeiro de 2026. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Humanas, Linguagens e redação, enquanto no segundo dia ocorrerão as provas de de Matemática e Ciências da Natureza.

A UNEB reserva 40% do total de vagas para candidatos negros, 5% de sobrevagas para indígenas; quilombolas; ciganos; transexuais, travestis e transgêneros; Pessoas com Deficiência, com Transtorno do Espectro Autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.

Estão habilitados a concorrer às vagas ou sobrevagas reservadas, os candidatos que se autodeclarem parte dos grupos citados, tenham cursado todo o Ensino Fundamental II e todo o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, registrem o valor máximo de renda bruta familiar e se enquadrem nos requisitos previstos pelo edital do processo seletivo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular2026.uneb.br.