Reprodução/TV Santa Cruz Homem faz mulher e bebê de reféns em live

Uma mulher e a filha de dois anos foram feitas reféns na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu após um homem armado invadir a residência das vítimas durante uma tentativa de fuga. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



De acordo com o registro da Polícia Civil, o suspeito atirou contra uma viatura da PM que realizava patrulhamento na região e, em seguida, correu para dentro do imóvel, onde manteve a mãe e a criança sob ameaça.



O homem, que estava com uma pistola, chegou a obrigar a moradora a iniciar uma transmissão ao vivo por uma rede social, segundo informações oficiais.



Equipes da 70ª Companhia Independente da PM e da Rondesp Sul, com apoio de unidades de inteligência e negociação, cercaram o local e iniciaram as tratativas para a rendição. A área foi isolada e a ação durou cerca de três horas.



As duas vítimas foram libertadas sem ferimentos, e o suspeito acabou preso. Ele foi encaminhado à delegacia da região, onde o caso foi registrado.