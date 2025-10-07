Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

Uma menina de 7 anos ficou ferida depois que o padrasto, durante um surto de agressividade, arremessou uma panela de pressão contra ela dentro de casa, no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu no último sábado (4) e foi confirmado nesta terça-feira (7) pela Polícia Militar. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



De acordo com o registro da ocorrência, a criança, que tem autismo e TDAH, sofreu um hematoma no antebraço direito. A mãe, de 28 anos, contou que o companheiro chegou à residência procurando por outra mulher e, ao não encontrá-la, passou a quebrar móveis e portas antes de atacar a menina.



O homem, de 35 anos, foi localizado nas proximidades e negou as agressões, mas acabou detido. Durante a ação, vizinhos revoltados tentaram agredi-lo, e os policiais precisaram usar granadas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão.



A vítima recebeu atendimento médico na UPA Central e passa bem. O suspeito também foi atendido e, em seguida, levado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e danos materiais.