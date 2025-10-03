Divulgação/Uerj Prédio do Campus Maracanã da Uerj.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) recebe até esta sexta-feira (3), as inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2026. Esta etapa oferece 6.304 vagas em cursos de graduação da instituição.

O exame discursivo corresponde a segunda fase do processo seletivo e está marcado para o dia 30 de novembro. Poderão fazer a inscrição candidatos que alcançaram pelo menos 40% de acertos em um dos dois Exames de Qualificação aplicados na primeira fase.





A taxa de inscrição é R$ 120 com prazo de pagamento até 6 de outubro. No entanto, segundo o Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA) da Universidade do Rio de Janeiro, estudantes da rede pública que concluíram ou estão concluindo o ensino médio terão direito à isenção nessa etapa.

Como será o exame

A segunda fase do Exame Discursivo do Vestibular 2026 da UERJ está marcada para ser aplicada das 9h às 14h.

O exame será composto por três provas:

Redação

Disciplina Específica com peso 1

Disciplina Específica com peso 2

Cada prova vale 20 pontos. A soma total após a aplicação dos pesos chega a 80 pontos. A relação com a distribuição dos pesos e das matérias exigidas em cada curso, pode ser consultada no edital do exame.

A redação é obrigatória para todos os candidatos.

Os candidatos poderão acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, com informações sobre o local da prova, a partir de 24 de outubro.

As notas serão liberadas no dia 18 de dezembro.

Para mais informações

Informações completas sobre o processo seletivo, conteúdos atualizados e o edital completo estão disponíveis no site www.vestibular.uerj.br e pelo canal oficial do Vestibular Uerj no WhatsApp, acessível pelo perfil @vestibular_uerj no Instagram.