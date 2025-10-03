J. Duran Machfee/Futura Press Marcha da Maconha





Por determinação judicial, a cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, vai realizar neste sábado (4) a primeira Marcha da Maconha do município.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o governo municipal esclareceu que, por se tratar de um tema sensível e de grande impacto social, considera adequado abrir um fórum de discussão com a população, especialmente para debater o uso medicinal do canabidiol ( CBD).

O governo municipal ainda reforçou que mantém posição contrária ao uso de substâncias ilícitas, mas cumprirá integralmente a decisão judicial no que diz respeito ao controle do tráfego e ao isolamento parcial do trajeto da marcha.

O município ainda informou que a associação responsável pelo evento foi advertida em audiência realizada no dia 2 de outubro de que o uso recreativo de maconha ao longo da passeata não está autorizado nem será tolerado.

Para garantir o cumprimento da medida, agentes de segurança estarão presentes durante todo o percurso.

A Marcha da Maconha está marcada para a tarde deste sábado (4).

















Leia abaixo a íntegra da nota oficial:

“O Governo Municipal de Caraguatatuba informa que, por determinação judicial do juiz Eduardo de França Helene, foi autorizada a realização da 1ª Marcha da Maconha no município.

O governo acredita que por se tratar de um tema sensível e de grande impacto social, seria adequado promover um fórum aberto à população, garantindo espaço para um amplo debate sobre o assunto, especificamente sobre o uso medicinal do canabidiol.

É importante ressaltar que a administração municipal é contrária ao uso de qualquer substância ilícita, mas cumprirá integralmente a decisão da Justiça, no que tange ao controle de tráfego e isolamento parcial do percurso informado.

A associação responsável pelo evento foi advertida em audiência realizada no dia 2 de outubro de que o uso recreativo ao longo da passeata não está permitido e nem será tolerado, de forma que agentes de segurança estarão presentes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

A prioridade da administração continua sendo zelar pela ordem pública, a segurança dos cidadãos e o respeito às leis.

Agradecemos a compreensão de todos.

Governo Municipal de Caraguatatuba”