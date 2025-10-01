commons Chuva

Nesta quarta-feira (1º), a chuva volta a marcar presença em boa parte da Região Sul. No Rio Grande do Sul, o tempo segue instável ao longo do dia, com pancadas isoladas e fracas entre o norte, região metropolitana, serra, litoral e Costa Doce. Já em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas ganham força desde o período da manhã, especialmente no interior dos dois estados.

À tarde, há risco de chuva forte, com raios e rajadas de vento, principalmente no leste catarinense e em áreas do interior paranaense. No litoral do Paraná, a chuva varia entre fraca e moderada, enquanto o norte do estado deve continuar com tempo firme e calor intenso.



No Sudeste, o tempo segue predominantemente seco e quente. A chuva fica restrita ao litoral, com pancadas isoladas no sul de São Paulo e no Espírito Santo. Na Grande São Paulo, pode chover de forma passageira. No interior paulista, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o calor intenso e a baixa umidade continuam sendo destaque.

Em áreas como o Triângulo Mineiro e o noroeste paulista, a umidade pode cair abaixo dos 12%, o que representa níveis críticos.



No Centro-Oeste, o tempo também será seco e quente na maior parte da região. As chuvas se concentram no norte e oeste de Mato Grosso e no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, com pancadas localizadas e fortes à tarde, acompanhadas de raios e ventos. Em Goiás, Distrito Federal e no restante de Mato Grosso, o sol predomina e a umidade do ar pode atingir níveis de alerta e emergência.

No Nordeste, os ventos do oceano mantêm a umidade na faixa litorânea, com chuvas passageiras entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre Alagoas e Pernambuco, a chuva pode ser mais intensa em alguns períodos. No interior, o tempo segue firme e seco, com temperaturas elevadas e risco de queimadas.



No Norte, as instabilidades continuam sobre Amazonas e Roraima, com pancadas de chuva moderadas a fortes. Também deve chover de forma isolada no Acre, Rondônia e no oeste do Pará. Já Amapá e Tocantins terão tempo firme e calor ao longo do dia.