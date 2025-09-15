Você tem alguma vizinha que anda de salto de madrugada? Ou aquele morador do condomínio que escuta música alta em horários inapropriados?
O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas comuns sobre moradores com comportamento antissocial.
Para responder todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber a advogada Danielle Biazi, Doutora em Direito Civil pela PUC-SP e especialista em Direito Imobiliário.
- Neste episódio, vamos abordar:
- · O que caracteriza um morador como antissocial segundo a legislação e a jurisprudência brasileira;
- · Que tipo de provas o condomínio precisa reunir para aplicar sanções contra um condômino antissocial;
- · Quando o condomínio pode agir internamente e quando é necessário recorrer à Justiça para lidar com um morador antissocial.
Também vamos explicar quais são as punições previstas na legislação para moradores com comportamentos antissociais e quais as mudanças que devem ocorrer após a aprovação da reforma do Código Civil que está em tramitação no Senado.
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.b r. Ela pode ser respondida no próximo episódio!