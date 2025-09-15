Reprodução/freepik iGuilino esclarece dúvidas sobre moradores com comportamento antissocial em condomínios.





Você tem alguma vizinha que anda de salto de madrugada? Ou aquele morador do condomínio que escuta música alta em horários inapropriados?

O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas comuns sobre moradores com comportamento antissocial.





Para responder todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber a advogada Danielle Biazi, Doutora em Direito Civil pela PUC-SP e especialista em Direito Imobiliário.





Neste episódio, vamos abordar:

· O que caracteriza um morador como antissocial segundo a legislação e a jurisprudência brasileira;

· Que tipo de provas o condomínio precisa reunir para aplicar sanções contra um condômino antissocial;

· Quando o condomínio pode agir internamente e quando é necessário recorrer à Justiça para lidar com um morador antissocial.

Também vamos explicar quais são as punições previstas na legislação para moradores com comportamentos antissociais e quais as mudanças que devem ocorrer após a aprovação da reforma do Código Civil que está em tramitação no Senado.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.b r. Ela pode ser respondida no próximo episódio!