Com o anúncio da saída do ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), nesta sexta-feira (26), o governo Lula soma agora 13 trocas no primeiro escalão desde que o petista assumiu a presidência, em 2023.

A demissão de Sabino foi acertada com Lula na semana passada, em reunião entre os dois no Palácio da Alvorada, antes do presidente viajar para a reunião das Organizações das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos.



Sabino recebeu o ultimato dado pelo União Brasil , que decidiu antecipar a saída do governo federal e determinou a entrega de cargos de todos os seus filiados em 24 horas.



O PP, que forma uma federação com o União, também deve entregar cargos até o fim do mês. Com isso, o ministro dos Esportes, André Fufuca, também está com a cadeira ameaçada.



Sabino pediu alguns dias no ministério, alegando que deveria cumprir agendas pendentes e, conforme o Portal iG havia adiantado, pediu demissão no retorno de Lula ao Brasil.



Agora, o nome que vai ocupar a vaga deixada por Sabino está em aberto.

Analistas apontam a possibilidade de Lula optar pela secretária-executiva da pasta, Ana Carla Machado Lopes, mas também consideram que o PDT também já manifestou o desejo de assumir mais um ministério.



Hoje a sigla tem a Previdência, com Wolney Queiroz.

Já parlamentares do PT defendem a nomeação do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Contudo, pesa contra Freixo a disposição em concorrer a deputado no ano que vem, o que faria com que tivesse que deixar o posto em abril.

Essa é a décima terceira troca no primeiro escalão, desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. Veja quem saiu e quem ocupou o cargo vago.

Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Em abril de 2023, Gonçalves Dias (sem partido) deixou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, após virem à tona vídeos de sua postura durante os atos de 8 de janeiro daquele ano. Quem o substituiu foi Marcos Amaro (sem partido).

Ministério do Turismo



Em julho de 2023, Daniela Carneiro (União Brasil) foi substituída no Ministério do Turismo por Celso Sabino, do mesmo partido, em busca de mais apoio da sigla no Congresso

Ministério do Esporte



Em setembro de 2023, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser (sem partido) deixou o Ministério do Esporte para dar lugar a André Fufuca (PP), mais uma vez numa costura política junto ao Centrão

Ministério dos Portos e Aeroportos



Também em setembro de 2023, Márcio França (PSB) deixou o Ministério de Portos e Aeroportos e foi realocado no então recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Quem assumiu a pasta foi Silvio Costa Filho (Republicanos).

Ministério da Justiça e Segurança Pública

Em janeiro de 2024, Flávio Dino (PSB) deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi substituído por Ricardo Lewandowski (sem partido).

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania



Em setembro de 2024, acusado de assédio por Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, Silvio Almeida (sem partido) acabou sendo trocado por Macaé Evaristo (PT) na pasta de Direitos Humanos e Cidadania.

Secretaria de Comunicação Social



Em janeiro de 2025, Paulo Pimenta (PT) foi substituído por Sidônio Palmeira (sem partido) na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República,após críticas à condução da área.

Ministério da Saúde



Em fevereiro de 2025, Nísia Trindade (sem partido) deixou o cargo de ministra da Saúde e deu lugar a Alexandre Padilha (PT).

Secretaria de Relações Institucionais



Em março de 2025, Alexandre Padilha (PT) deixou o comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, que passou a ser comandada por Gleisi Hoffmann (PT). Ele assumiu a Saúde.





Ministério das Comunicações



Em abril de 2025, Juscelino Filho (União Brasil) entregou o cargo de ministro das Comunicações para focar na própria defesa, após ser denunciado pela PGR por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Quem assumiu foi o empresário Frederico Siqueira Filho, aliado da cúpula do União Brasil.

Ministério da Previdência Social



Em maio de 2025, o então ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) pediu demissão do cargo de ministro da Previdência, dias após uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) revelar um esquema de desvios em aposentadorias e pensões do INSS

Ministério das Mulheres



Também em maio de 2025, a ex-ministro das Mulheres, Cida Gonçalves (PT), foi substituída do cargo por Lula pela assistente social e professora Márcia Lopes, diante de descontentamento no Planalto quanto à gestão da pasta e processos na Comissão de Ética da Presidência contra a então titular.



