Reprodução/PT Ato na Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista em março de 2025.

Manifestações contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, organizadas por movimentos sociais de esquerda e com apoio de vários artistas do Brasil, ocorrem neste domingo (21). Os acontecerão em ao menos 30 cidades e 22 capitais do país.

A PEC da Blindagem foi aprovada na última terça-feira (16) e, na prática, altera o processo de investigação e punição dos parlamentares, dificultando a abertura de processos criminais contra deputados, senadores e presidentes de partidos. Com a medida, esses políticos só poderão ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, como terrorismo e racismo.

A mobilização também vai criticar a proposta de anistia para condenados por tentativa de Golpe de Estado, aprovada em caráter de urgência pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17). O projeto de lei pretende perdoar crimes de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2022, entre eles, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Aliados do governo que apoiaram a PEC da Blindagem justificaram o voto dizendo que a intenção era barrar a anistia. A estratégia, no entanto, gerou críticas da própria base governista, de juristas e da população.

Os protestos foram convocados pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, com ligação ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), além de movimentos como MST e MTST. Integrantes da base do governo e do Congresso também fazem parte da convocação dos atos.

Veja os locais das manifestações

Região Nordeste

Maceió - 9h - Sete Coqueiros - Praia de Pajuçara

Salvador - 9h - Morro do Cristo

João Pessoa -9h - Busto de Tamandaré

Recife - 14h - Rua da Aurora

Natal - 9h - Avenida Roberto Freire

Fortaleza - 15h30 - Estátua de Iracema Guardiã

Aracaju - 16h - Praia da Cinelândia

Região Norte

Manaus - 8h - Avenida Getúlio Vargas

Macapá - 16h - Teatro das Bacabeiras

Belém - 9h - Praça da República

Região Centro Oeste

Goiânia - 16h - Praça Universitária

Cuiabá - 14h - Praça Alencastro

Brasília - 9h - Museu da República

Região Sudeste

São Paulo - 14h - Masp

São Paulo - PEDALULA - Concentração 13h13, saída às 14h - Praça do Ciclista

Santos - 16h - Avenida Ana Costa, 340

Ribeirão Preto - 15h30 - Praça Spadoni

Belo Horizonte - 9h - Praça Raul Soares

Vitória - 15h - ALES

Rio de Janeiro - 14h - Copacabana (Posto 5)

Região Sul

Porto Alegre - 14h - Redenção

Florianópolis - 13h - Ponte Hercílio Luz

Curitiba - 14h - Boca Maldita

Participação de artistas

Em algumas cidades, as manifestações devem contar com shows de grandes nomes da música nacional, como Chico César, que deve se apresentar em Brasília, e Fernanda Takai, que fará um show em Belo Horizonte.

No Rio de Janeiro, os atos terão apresentações de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.