Reprodução/PCCE Polícia Civil do Ceará.

A Polícia Civil do Ceará cumpriu, neste sábado (20), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 32 anos suspeita de abandonar seus dois filhos de oito e nove anos, por 12 dias.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE), o crime foi registrado em abril deste ano, na cidade de Camocim, no litoral norte do estado. No entanto, a mulher só foi presa na tarde de ontem, em Jijoca de Jericoacoara, a cerca de 80 quilômetros da cidade onde as crianças foram deixadas.





A mulher foi levada até a Delegacia Regional de Granja, onde ficou em silêncio durante o depoimento. Conforme nota enviada ao Portal iG pela SSP-CE, a mulher deve responder pelo crime de abandono de incapaz.

De acordo com a Delegacia Regional de Camocim, a prisão ocorreu após uma investigação iniciada pelo Conselho Tutelar, que recebeu a denúncia de que as crianças estavam sozinhas por pelo menos 10 dias.

"Ao chegar no local a equipe do Conselho Tutelar encontrou duas crianças ( de 8 e 9 anos ), sendo que uma faz parte do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sozinhas em casa em meio a restos de alimentos, animais mortos e bastante lixo."

A investigação constatou que uma das crianças mantinha uma espécie de diário em que marcava a quantidade de dias em qua a mãe estava ausente.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, desde abril, quando foram resgatadas, as crianças passaram a viver com familiares.