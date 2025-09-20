Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta sexta-feira (19), uma mulher de 59 anos suspeita de envenenar as próprias netas, de 9 e 11 anos, em São Francisco, no Norte de Minas Gerais.

As crianças estavam de férias na casa da avó quando comeram um bolo preparado por ela. Minutos depois, a menina mais nova passou mal, sofreu fortes dores, chegou a expelir um líquido branco pelo nariz e perdeu a consciência. O socorro foi acionado quase uma hora depois, mas a vítima não resistiu.

A irmã mais velha também provou o bolo, mas em menor quantidade, e apresentou apenas sintomas leves. Ela sobreviveu.

Laudos confirmaram envenenamento



Peritos recolheram alimentos da casa e confirmaram a presença de Terbufós, substância altamente tóxica usada na fabricação clandestina do “chumbinho”. O veneno foi encontrado tanto no bolo quanto no organismo da vítima. Um gato da família, que também morreu após se alimentar no local, apresentou sinais de intoxicação.

Prisão preventiva



Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que a Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita. Ela foi levada para a delegacia e permanece detida. A motivação do crime ainda é investigada.