Reprodução/PRF Carga especial em trânsito Via Dutra

A carga especial que transita pela Via Dutra com mais de 800 toneladas fará um novo deslocamento nesta quarta-feira (17), a partir das 10h.

O transporte saiu de Guarulhos (SP) no início deste mês e se desloca pela Seropédica rumo ao Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

O conjunto transportador está atualmente parado no km 179, em Guararema, e seguirá em sentido Rio de Janeiro até o km 154, onde fará uma pausa.





No período da tarde, continuará o trajeto até o km 136, em São José dos Campos, onde ficará estacionada em um ponto seguro até a próxima etapa do deslocamento.

Por ocupar até duas faixas de rolamento durante o percurso, a RioSP, uma empresa Motiva, orienta os clientes que trafeguem com cautela na rodovia.

É importante lembrar que o respeito à sinalização é fundamental, além do distanciamento do veículo à frente, os motoristas devem estar atentos às informações nos Painéis de Mensagem Variável ( PMV).