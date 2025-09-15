Reprodução/ Foto: Antônio Carvalho/Ascom Uneb Universidade Estadual da Bahia (Uneb)

A Universidade Estadual da Bahia ( Uneb) vai abrir as inscrições para o Vestibular 2026, nesta terça-feira (16). O prazo final seguirá até o dia 8 de outubro.

Os interessados devem realizar a inscrição através do site oficial da instituição. A taxa é de R$ 90, com pagamento até a data indicada no boleto bancário.

As provas estão marcadas para os dias 11 e 12 de janeiro de 2026.

Nesta edição, a instituição vai ofertar 5.974 vagas ao total. Sendo, 4.219 são para cursos de graduação presenciais, 600 para cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) oferecidos pela própria Uneb e 1.155 para cursos EaD pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil ( UAB).





De acordo com o edital, 40% das vagas serão reservadas para candidatos negros.

Além disso, a Uneb também prevê 5% de sobrevagas destinadas a indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas trans (transexuais, travestis e transgêneros), candidatos com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com altas habilidades.

O percentual será garantido a todos esses grupos em todos os cursos da instituição.

Mais detalhes como o cronograma completo, lista de cursos, quadro de vagas, informações sobre documentação e as demais etapas da seleção podem ser consultados diretamente no edital do Vestibular UNEB 2026.