reprodução/Polícia Civil Pastor é preso após ameaçar ex-mulher

Um pastor evangélico foi preso na segunda-feira (8) em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao Portal iG.

De acordo com as investigações, o relacionamento entre os dois durou cerca de dois anos e terminou há seis meses. Desde então, o homem não teria aceitado o fim da relação e passou a intimidar a vítima, com episódios que se agravaram depois que ela iniciou um novo namoro. Segundo a TV Sudoeste, o atual companheiro da jovem seria sobrinho do pastor.

Em um dos momentos mais graves, o suspeito teria obrigado a ex a subir em sua motocicleta e, em seguida, jogado o veículo contra um ônibus, numa tentativa de forçar um acidente. Na segunda-feira, ele invadiu a casa da vítima e quebrou diversos pertences.

Após o arrombamento, policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Itapetinga, onde permanece custodiado. O pastor deverá responder por invasão de domicílio, dano patrimonial e violência psicológica.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.